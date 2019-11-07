В Беларуси потребовали запретить цирки с животными

Как авторы обращения защищают свою точку зрения. Шесть важных и тревожных пунктов





Условия, в которых содержатся животные, не совместимы и не пригодны, учитывая их естественную среду обитания. Шум, свет и вибрации постоянных переездов и репетиций, клетки – все это вызывает стресс и нестабильное самочувствие животного.





Дрессировка предполагает использование крюков, кнутов, палок, электрошокеров.





Невозможность создать условия для полноценной ветеринарной помощи и отсутствие санитарных условий увеличивает риск заболеваний, стресс и недолжное содержание приводит к смерти животного.





На представлении не берут во внимание самочувствие животных и состояние их здоровья. Если «артист» ранен или болен, он продолжает выступление.





Есть нескончаемое количество случаев, когда измученные животные убегают из цирка и погибают за их пределами от принесенных им страданий и увечий.





На просторах интернета достаточно разоблачающих видео и массовых акций протеста. Доказательства, которые может посмотреть каждый, но не каждый готов увидеть эти жестокие кадры издевательства и садизма.





«Цирки с животными – пережиток прошлого, уходящий корнями в Древний Рим, «славный» гладиаторскими боями, массовыми затравливаниями животных и людей на аренах на потеху кровожадной толпе. <…> Мы за современную Беларусь», – говорят авторы петиции.





Это ужасно. Как поддержать обращение?





Если вы согласны с позицией авторов, можете перейти по ссылке и оставить свою подпись. Спустя 26 дней петицию направят в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, а также в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.



