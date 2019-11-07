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В Беларуси потребовали запретить цирки с животными

Сейчас больше 45 государств мира полностью или частично запрещают использовать в индустрии развлечений животных. Основными аргументами в пользу этого ограничения становится жестокая дрессировка, завязанная на выработке у дикого животного страха, а также высокая смертность при перевозке (как это было с тиграми, застрявшими на границе с Беларусью) и негативного влияние шоу на психику зрителей. Беларусь к таким выводам еще не пришла: по этому поводу на сайте «Удобный город» появилась петиция с требованиям запретить в стране цирки с животными.

В Беларуси потребовали запретить цирки с животными
Как авторы обращения защищают свою точку зрения. Шесть важных и тревожных пунктов

Условия, в которых содержатся животные, не совместимы и не пригодны, учитывая их естественную среду обитания. Шум, свет и вибрации постоянных переездов и репетиций, клетки – все это вызывает стресс и нестабильное самочувствие животного.

Дрессировка предполагает использование крюков, кнутов, палок, электрошокеров.

Невозможность создать условия для полноценной ветеринарной помощи и отсутствие санитарных условий увеличивает риск заболеваний, стресс и недолжное содержание приводит к смерти животного.

На представлении не берут во внимание самочувствие животных и состояние их здоровья. Если «артист» ранен или болен, он продолжает выступление.

Есть нескончаемое количество случаев, когда измученные животные убегают из цирка и погибают за их пределами от принесенных им страданий и увечий.

На просторах интернета достаточно разоблачающих видео и массовых акций протеста. Доказательства, которые может посмотреть каждый, но не каждый готов увидеть эти жестокие кадры издевательства и садизма. 

«Цирки с животными – пережиток прошлого, уходящий корнями в Древний Рим, «славный» гладиаторскими боями, массовыми затравливаниями животных и людей на аренах на потеху кровожадной толпе. <…> Мы за современную Беларусь», – говорят авторы петиции.

Это ужасно. Как поддержать обращение?

Если вы согласны с позицией авторов, можете перейти по ссылке и оставить свою подпись. Спустя 26 дней петицию направят в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, а также в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси. 
Kyky.org
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