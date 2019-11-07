Разговор зашел о президентских выборах в Украине.





«[Ты не гражданин Украины?] Я еще не гражданин Украины. Но через пару месяцев, надеюсь, получу гражданство».





«[Тебе нравится, что происходит [в Украине]?] Да, мне нравится, что происходит. Потому что смена власти в любом случае нужна: свежее дыхание, волна перемен, которые вселяют надежду».





«[Как часто ты бываешь в Беларуси?] Я в Беларуси бываю не очень часто, проездом, то есть практически никогда. Мой паспорт, что очень неудобно, быстро заканчивается. Беларуский паспорт – он красивый, но очень тонкий. И вот только тебе выдали новый, через неделю пограничники говорят: «Слушай, негде штамп ставить».





«[Есть ностальгия по Беларуси?] Нет, абсолютно. У меня есть ностальгия по временам Советского Союза. Я «Гомо советикус», я не человек Беларуси».





Интересно, что Серега не впервые говорит об отказе от беларуского гражданства. В последний раз он сделал такое заявление в сентябре в эфире передачи «Танцы со звездами». «Я хочу быть здесь, среди этих людей. Украина – это моя земля», – рассказал музыкант.