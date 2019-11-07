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Саудовская Аравия завербовала сотрудников Twitter для шпионажа

Работники соцсети раскрывали личную информацию пользователей, критикующих королевскую семью


Правительство Саудовской Аравии завербовало сотрудников Twitter для сбора конфиденциальной информации из тысяч учетных записей с критикой в адрес королевской семьи. Об этом сообщает Al Jazeera.

Соответствующее ходатайство было подано в окружной суд США в Сан-Франциско, где были подробно описаны усилия чиновников из Саудовской Аравии по вербовке сотрудников соцсети. Так называемые шпионы предоставляли третьей стороне адреса электронной почты, связанные с учетными записями, а также адреса интернет-протоколов, которые содержат информацию о месторасположении пользователя.

Среди отслеживаемых аккаунтов также был известный критик правительства с миллионом подписчиков, его личность пока не раскрывается.


По данным Минюста США, двое граждан Саудовской Аравии и один гражданин США раскрывали личные данные пользователей, которые на своих страницах в Twitter критиковали королевскую семью и политику Эр-Рияда.

Согласно заявлению суда, шпионами руководил неназванный саудовский чиновник, который работал на прокурора, назначенного "членом королевской семьи-1". СМИ предполагают, что этим человеком был наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

Обвинения по делу были предъявлены сотрудникам Twitter Али Альзабара и Ахмаду Абуаммо, а также Ахмеду Альмутайри, сотруднику отдела маркетинга, имеющему связи с королевской семьей.

"В раскрытой сегодня уголовной жалобе утверждается, что саудовские агенты вмешиваются во внутренние системы Twitter для получения личной информации об известных критиках и тысячах других пользователей. Закон США защищает американские компании от такого незаконного иностранного вторжения. Мы не допустим, чтобы наши компании стали инструментами для иностранных репрессий", – заявил американский адвокат Дэвид Андерсон.
Фокус
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