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Как именно будут давать отсрочку от армии тем, кто учится за границей? Совмин объяснил

Премьер-министр Сергей Румас утвердил новое положение о призыве на срочную службу и в резерв. Документ, в том числе, уточняет, как будет даваться отсрочка тем, кто учится за границей.



Положение напоминает о недавних поправках в законодательство, глася:

Отсрочка от призыва для продолжения образования гражданам, обучающимся за границей в очной форме получения образования, предоставляется один раз на период обучения на основании документов, подтверждающих их обучение...

Документы для подтверждения отсрочки надо ежегодно предоставлять в военкомат до 1 ноября.

Если очник учится за границей по направлению госструктуры, то отсрочку дают сразу на все время учебы по ходатайству от государственных органов и организаций. Если же такого студента отчислят, те же госорганы сообщат в военкомат.


Отсрочка для будущих врачей, которые проходят интернатуру и сдают квалификационный экзамен, дается на весь срок интернатуры. Для этого нужна соответствующая справка.

Также отсрочку могут дать тем, кто обучается в ДОСААФ военно-технической специальности.
Officelife.media
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