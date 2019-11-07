Китай вводит виртуальный комендантский час для подростков-геймеров









Всем, кто моложе 18 лет, будет запрещено играть в компьютерные игры между десятью вечера и восемью утра. Кроме того, они смогут это делать лишь полтора часа в сутки в будни и не более трех часов в день в выходные.





Власти Китая борются с зависимостью от видеоигр, распространенной среди значительной части населения, в особенности подростков. Власти считают, что это игры плохо влияют на здоровье несовершеннолетних, передает BBC.





Введены и другие ограничения. Геймеры в возрасте от восьми до 16 лет могут тратить на подобные игры не более 200 юаней в месяц (29 долларов). Те, кому от 16 до 18, могут тратить вдвое больше - 400 юаней.





Правительство Китая не раз критиковало индустрию видеоигр, так как, по мнению властей, подобные игры вредны для растущего организма.









В 2018 году Пекин объявил о создании новой должности регулятора видеоигр, так как многие опасались, что у детей развивается близорукость. Власти решили ограничить число новых игр, которым было разрешено выходить на рынок, а также ограничить время, которое игроки могут проводить перед экраном.





В том же году в Китае было временно запрещено выпускать новые видеоигры. Запрет продлился девять месяцев и нанес существенный урон этому сектору экономики.





Некоторые компании отреагировали моментально. Tencent, крупнейшая в мире компания производящая компьютерные игры, сразу же запретила пользователям моложе 12 лет играть более часа в сутки. Подросткам от 12 до 18 лет разрешается играть два часа в день. Компания также требует от пользователей при регистрации указывать свой возраст, и эти данные сравниваются с доступной информацией из государственных источников.





Однако система подтверждения возраста иногда не срабатывает. Теперь правительство разрабатывает единую систему.





В 2018 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые назвала чрезмерной пристрастие к видеоиграм психическим расстройством. Ассоциация психиатров Америки так не считает и заявляет, что этот вопрос требуется более тщательно изучить.