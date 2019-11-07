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В рейтинге владения английским языком Беларусь между Гватемалой и Россией

По уровню владения английским языком Беларусь заняла 47-е место, она находится между Гватемалой и Россией. Рейтинг составила международная компания Education First, специализирующаяся на изучении языков. Опрос охватил более 1 миллиона человек из 100 стран мира.



У жителей Беларуси, как и у россиян, украинцев, уровень владения английским языком низкий. У латвийцев он средний, у литовцев — высокий, а у поляков — очень высокий.

Лучше всех английским языком владеют жители Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании. Наихудшая ситуация в Ливии, Саудовской Аравии и Кыргызстане.

Интересно, что среди городов мира Минск попал в число тех, у жителей которых средний уровень владения английским языком.
Еврорадио
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