Фотофакт: в Слуцке за кражу песка обещают проклятие

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Kurjer.info
10:10 07/11/2019
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ПЭН. Частка першая.
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Павел Сапелко
Кто кого обидел?
Еще раз о деле Дмитрия Полиенко.
Юрий Пшенник
Настоящий капитал
Прозевать мировую тенденцию это стандартная "политика" нашей власти. Вот и сегодня они "аки львы" сражаются за сохранение "нефтегазового офшора" при этом явно теряют нечто более важное.
Дмитрий Растаев
Перепись, досвидос!
По стране полным ходом шагает перепись. Вот она уже вышла на финишную бровку, переписчики уже стучатся в дома. Налетай, торопись, совершай перепись!
Кирилл Живолович
Трудно быть Прокопеней
Сидит американский предприниматель Илон Маск у входа на свой несбывшийся космодром и грустит: не видать человечеству новых космических кораблей и уникальных ракет-носителей, электронных платежных систем и электромобилей, известных во всем мире…
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