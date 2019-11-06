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Фотофакт: в Слуцке за кражу песка обещают проклятие

Вот такое объявление «висит» на кладбище в Селище.
Kurjer.info
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