







"Окрашивание сетевой воды флуоресцеином проводится в целях реализации мероприятий по экономии топлива и снижения затрат на производство и транспорт тепловой энергии, а также для оперативного выявления утечки теплоносителя, нецелевого использования теплоносителя и неплотности водоподогревателей", - разъяснили в организации.





Применение флуоресцеина разрешено органами санитарно-эпидемиологического надзора. Дозирование красителя будет производиться согласно п. 21 "Гигиенических требований к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения", утвержденных постановлением Минздрава. Применяемый краситель не представляет опасности для организма человека.









При обнаружении утечек сетевой воды светло-зеленого цвета, либо при окрашивании горячей воды в светло-зеленый цвет, а также при выявлении луж с характерным светло-зеленым цветом просят информировать диспетчерскую службу филиала "Минские тепловые сети" по телефонам +375 17 218-27-52, 298-27-27, 298-27-37.