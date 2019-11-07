







По данным Госпогранкомитета на 8 утра выезда из Беларуси в Литву ожидало более 420 автомобилей. Самая большая очередь скопилась в Лоше. Здесь на выезд стояло более 140 машин. Очереди в сотню машины наблюдались в Беняконях и Каменном Логе. По 40 автомобилей стояло в Привалке и Котловке.





Выезда в Польшу ожидало под 600 машин. Размер очереди в Брузгах составлял более 170 автомобилей, в Бресте — более 150, в Берестовице и Домачево — более 100, в Песчатке — более 60.





Очереди отмечались даже на границе с Украиной. Более 30 автомобилей стояло в Мокранах и более 20 в Верхнем Теребежкове.





ГПК и ГТК вчера заявили, что усилят дежурные смены на все длинные выходные, однако это, судя по всему, пока не сильно помогло.