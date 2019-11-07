



«Хватит мыслить и действовать по старинке, шаблонно. Необходимо идти в ногу со временем, действовать гибко, шире использовать альтернативные меры пресечения», – заявил Иван Носкевич, передает пресс-служба СК.





Сегодня в Следственном комитете состоялось совещание, посвященное анализу применяемых мер пресечения. Оно проводится в рамках выполнения поручений президента, данных в августе, когда Лукашенко подверг критике методы силовиков.





Как сообщает СК, альтернативные меры пресечения применялись по итогам девяти месяцев всего в 4,6% случаев. Основными были заключение под стражу (23,9%) и подписка о невыезде и надлежащем поведении (71,5%). Также сообщается, что удельный вес обвиняемых, заключенных под стражу по делам о коррупционных и экономических преступлениях, составил всего 3% и 0,7% соответственно.









По итогам совещания принято решение чаще использовать личное поручительство, домашний арест и залог. Кроме того, следователям рекомендовано при отсутствии свидетельств о том, что обвиняемый может скрыться, препятствовать осуществлению правосудия, продолжать преступную деятельность, своевременно инициировать изменение меры пресечения на более мягкую.