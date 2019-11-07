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Назван самый ранний симптом рака печени

Человек почти ничего не поел, но уже сыт. Не завидуйте.


Слишком быстрое насыщение в результате приема пищи может сигнализировать о развитии рака печени, рассказали специалисты центра Исследования рака Великобритании, сообщает express.co.uk.

По словам ученых, из-за опухоли в печени повышается давление, поэтому жидкость из вен вытесняется в брюшную полость, что, в свою очередь, дает ложное ощущение сытости. Среди других симптомов развития онкологического заболевания специалисты назвали потерю веса, пожелтение кожи и белков глаз, зуд и слабость.
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