Гемосканирование — что это и можно ли верить диагностике на крови

Все мы время от времени, имеем проблемы со здоровьем. Часто, для того чтобы определиться с лечением, врачи направляют пациентов на дополнительные методы обследования: лабораторные, лучевые или функциональные. Времени на это уходит много, а сумма в чеке растет.





В таком контексте очень привлекательной кажется процедура гемосканирования, которую предлагают множество частных клиник и медицинских специалистов.





Вам достаточно пожертвовать только одну каплю крови, разглядывая которую в специальный микроскоп, врач (если это действительно врач) сможет диагностировать широкий спектр заболеваний от нарушений обмена веществ до наличия опухолей и паразитов. Но давайте разберемся подробнее, что из себя представляет подобный тип «диагностики».





В основе гемосканирования лежит темнопильная микроскопия, один из типичных вариантов микроскопии, который имеет весьма ограниченное применение в обычной клинической практике. Особенностью методики является то, что луч подсвечивает исследуемый образец не снизу, а сбоку. Это позволяет увеличить контрастность картинки. Но, в то же время, создает дополнительные артефакты (искажения) изображения.









Поставщики услуг гемосканирования утверждают, что способны увидеть в образцах крови своих пациентов грибки, микроорганизмы, паразитов, холестерин, кристаллы мочевой кислоты, и многое другое. Но что на самом деле они видят?





Поскольку предметом исследования является свежая капля крови, оказываясь на стекле микроскопа она очень быстро начинает подсыхать. И как раз в этот момент на краях образца можно увидеть столбики склеенных эритроцитов (красных кровяных телец).





Конечно, такое простое объяснение редко удовлетворяет как диагностика, так и пациента. Поэтому вам, вероятно, сообщат, что «кровь — закислена». Что является полной бессмыслицей, поскольку изменения кислотности крови нельзя увидеть ни в один микроскоп. Грязь и трещинки на стекле специалист интерпретирует, как глистов или бляшки холестерина, эритроциты нетипичной формы он назовет «грибками». А увиденные им «болезнетворные бактерии», на самом деле невинными нитями протеина.





Несомненно, каждый из этих диагнозов является невеселой новостью для пациента, и он с радостью согласится на «курс лечения», который с не меньшей радостью предложит диагност-шарлатан. В лучшем случае следствием будут потерянные средства и неоправданный психологический стресс. Впрочем, иногда, процедура гемосканирования может убедить пациента, что никаких проблем со здоровьем у него нет. И некоторые имеющиеся болезни могут остаться недиагнос рованными, аж до поздних стадий.









На ресурсе quackwatch, посвященном разоблачению псевдонаучной медицины, собрана подборка случаев, когда процедуры гемосканирования заканчивались судебными исками относительно ущерба клиентам от недобросовестных клиник.





Вот, что о гемосканировании говорит врач Эдзард Эрнст, профессор и автор многочисленных книг против шарлатанства в медицине:





«Увидеть клетки собственной крови на экране — мощный экспириенс. Это дает человеку впечатление, что его лечат передовыми научными методами. Но здесь скрыт тройной обман. Сначала вам установят несуществующий диагноз, потом долго и дорого полечат, а в завершение проведут гемосканирование еще раз, заверив, что болезни больше нет. В это же время, на гемосканировании врач зарабатывает около $ 100 000 в год».





Хотя авторитет науки в 21 веке является несомненным, мы продолжаем доверять сомнительной информации, и становимся жертвами людей с низкими профессиональными и моральными стандартами. Бесспорно, поход к врачу дело затратное и часто невеселое. Но псевдонаучные методики, вроде гемосканирования, могут сделать ситуацию еще более неприятной.



