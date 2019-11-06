В Мозыре пьяный пенсионер выбросил кошек с 9 этажа высотки.





В тот день мужчина гостил у бывшей жены. В компании с другими гостями он изрядно «принял на грудь». В пьяном состоянии его стали дико бесить кошки, которые мяукали и мешали «его спокойствию». Тогда мозырянин отправился на балкон схватил двух кошек, и одну за другой швырнул вниз. После такого падения цела осталась только одна кошка, у другого животного оказался сломанным позвоночник, пишет "Комсомольская правда"









– На днях 69-летний ранее неоднократно судимый горожанин вновь предстал перед судом, – пояснил ресурс mazyr.by.

В Мозырском районном суде рассматривалось дело о жестоком обращении с животными и ряд других обвинительных эпизодов против фигуранта. Пенсионера признали виновным и приговорили к 3 месяцам заключения.