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Кочанова о выходном 31 декабря: Мне все равно

Руководитель администрации Лукашенко прокомментировала инициативу сделать 31 декабря в Беларуси выходным.

Руководитель администрации правителя Наталья Кочанова прокомментировала инициативу сделать 31 декабря государственным выходным днем. Ранее в интернете появилась соответствующая петиция. В этом году четверг, 31 декабря, является обычным рабочим днем, а 1-2 января (среда и четверг) — выходные.

Премьер-министр Сергей Румас заявил, что не понимает, зачем белорусы просят выходной.


Кочанова в среду открывала новый бассейн в Шабанах в Минске, и ей задали вопрос о последнем дне года.

— Я очень спокойно отношусь к 31 декабря. Как решат люди, так и будет, как решит правительство. Главное, чтобы было удобно и комфортно. Мне все равно, я работаю и 31, и 7-го, для нас это не принципиально, — заявила tut.by Кочанова.
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