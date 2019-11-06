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В Каменецком районе дорогу отремонтировали песком с человеческими костями

4 ноября жительница деревни Пяски Каменецкого района позвонила в милицию и сообщила, что нашла кости на дороге возле ее дома, где рабочие подсыпали дорогу песком.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и специалист Госкомитета судебных экспертиз.

Рабочие рассказали, что брали песок из карьера в той же деревне. По предварительным оценкам специалистов, найденным костным останкам более 70 лет.

Назначена медико-криминалистическая экспертиза, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз, пишет reform.by
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