В Слониме открыли бюст Михаилу Казимиру Огинскому





Бюст установили в центре города возле драматического театра на улице Васи Крайнего.





Инициатива установить памятник принадлежала общественному объединению «СлонимКаналОгинского» и ООО «Гранви».





В торжественной церемонии приняли участие председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич, председатель ОО «СлонимКаналОгинского» Иван Вадейко и директор ООО «Гранви» Владимир Вилькицкий, сообщает «Слонiмскi Веснiк».









Михаил Казимир Огинский (1730–1800) – государственный и военный деятель Речи Посполитой, поэт, композитор и меценат, дядя знаменитого композитора Михаила Клеофаса Огинского. Занимал посты воеводы Виленского и великого гетмана ВКЛ. В 1761 году стал старостой Слонима. При нем в Слониме появились придворная капелла, оперный театр, музыкальная и балетная школы, типография, несколько мануфактур. По его инициативе и на его средства был построен канал Огинского – часть Днепровско-Неманского водного пути, соединившего Балтийское и Черное моря.



