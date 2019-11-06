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«Белавиа» открывает новые рейсы в Тбилиси и Санкт-Петербург

«Белавиа» в рамках зимнего расписание увеличит количество рейсов Тбилиси и Санкт-Петербург.

С 20 декабря по 10 января вводится дополнительный рейс Минск-Тбилиси по пятницам. С 24 декабря и до конца зимнего расписания еще один рейс будет летать между городами по вторникам. Вылет из Минска планируется в 8:35, а из Тбилиси — в 13:25, сообщила авиакомпания в социальных сетях, пишет reform.by

С 20 ноября будет введен дополнительный рейс в Санкт-Петербург по средам, а с 24 декабря — по четвергам. Самолеты будут вылетать из Минска в 19:10, а обратно — в 21:10.
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