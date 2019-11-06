Ну и ну! Белорусов заставят декларировать на границе... стиральный порошок
Новая норма вступит в силу с 24 апреля 2020 года.
В сообщении, размещенном на официальном сайте МАРТ, говорится, что такие изменения обусловлены необходимостью обезопасить внутренний рынок от небезопасной и некачественной продукции.
Нововведением предусматривается, что белорусам придется декларировать синтетические средства для стирки, которые ввозятся в страну из-за рубежа.
К таким стредствам будут относиться стиральные порошки, гранулы, пасты, различные таблетки, блоки и жидкие моюзие вещества.
Данная норма вступает в силу через шесть месяцев после официального опубликования настоящего постановления - с 24 апреля 2020 г.
17:54 06/11/2019
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