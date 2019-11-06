сообщении , размещенном на официальном сайте МАРТ, говорится, что такие изменения обусловлены необходимостью обезопасить внутренний рынок от небезопасной и некачественной продукции.





Нововведением предусматривается, что белорусам придется декларировать синтетические средства для стирки, которые ввозятся в страну из-за рубежа.





К таким стредствам будут относиться стиральные порошки, гранулы, пасты, различные таблетки, блоки и жидкие моюзие вещества.





Данная норма вступает в силу через шесть месяцев после официального опубликования настоящего постановления - с 24 апреля 2020 г.