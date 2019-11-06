Подарок для Коли: какими дарами осыпали главного ребенка страны





2009: Золотой пистолет от Дмитрия Медведева

Во время совместных военных учений «Запад–2009» журналисты сфотографировали, как Дмитрий Медведев (тогда еще президент России) и Коля Лукашенко держат золотой пистолет.





Оказалось, что это подарок подрастающему Коле от Дмитрия. Президент России поинтересовался, нравится ли Коле подарок, Лукашенко-старший ответил вместо сына: «Хороший пистолет, потому что президент России подарил».





2010: Бочка коньяка от армянского олигарха

В 2010 году Александр Лукашенко отправился в Армению, где встретился с местным олигархом Гагиком Царукяном, владельцем многих предприятий, в том числе коньячного комбината «Арарат».





И вот во время посещения коньячного завода Царукян презентовал бочку коньяка, которую запломбировали и наказали вскрыть в день свадьбы Коли Лукашенко. Причем Коля сам влил несколько кувшинов в бочку и заколотил пробку.









Известный блогер Рустем Адагамов, впрочем, сомневается, что бочку запломбировали, ведь время от времени коньяк приходится подливать, потому что тот испаряется. Поэтому бочки затыкают затычками, но никогда не пломбируют.





2012: Пневматическая винтовка от Деда Мороза

В январе 2013 года Александр Лукашенко отвечал на вопросы журналистки детской газеты «Зорька» и среди прочего рассказал, что подарил своим детям на новый год. Оказалось, что старших — Виктора и Дмитрия — он оставил без подарков, а вот Коле перепало.





«Деду Морозу письмо написал малыш - по электронной почте отправил! "Дед Мороз" под елку положил подарок - пневматическое оружие, винтовку какую-то. Спецназовец будущий. Вот и все».





Также Лукашенко упомянул, что обычно подаренные игрушки отдают в детсад, куда ходил Коля, а вот книги — отличный подарок. Вообще у Коли скопилось немало оружия: в 2011 году Александр Лукашенко рассказывал, что у Коли внушительный арсенал игрушечных автоматов.









2016: Белые львы от армянского олигарха

В 2016 году уже упоминавшийся Гагик Царукян подарил Коле Лукашенко белых львов. Львов поселили в Минский зоопарк и дали им имена Ник и Ника. Любопытно, что зоопарку достались только два льва, а ведь Гагик подарил Коле четырех львов.





Куда делись еще два — неизвестно. Армянские источники полагают, что Александр Лукашенко мог оставить их у себя. Кстати, сейчас в описании коллекции минского зоопарка, судя по данным на сайте, белых львов нет.





2019: Велосипед от российского олигарха

В июне 2019 года Александр Лукашенко с Колей заехали в поселок Болбасово под Оршей, где зашли в магазин и угостили всю команду мороженым. Вскоре в сети обратили внимание на то, что отец и сын катаются на непростых велосипедах.





У Коли, например, Canyon Aeroad стоимостью от 3,2 до 7,5 тысячи евро. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, что «велики» подарил российский бизнесмен и друг Лукашенко — Игорь Макаров.





Состояние Макарова оценивают в 2 миллиарда долларов, это ему принадлежала известная корпорация «Итера», которая, среди прочего, пыталась построить комплекс Минск-Сити на месте аэропорта Минск–1.





2019: Лук и стрелы от бывшего президента Казахстана

Совсем недавно, в октябре, Александр Лукашенко побывал с визитом в Казахстане, где встретился с бывшим президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Лукашенко передал Назарбаеву корзинку со съестными припасами, а взамен получил кинжал, ханский пояс и книгу казахского просветителя «Слова назидания».





А для Коли Лукашенко экс-президент передал казахский лук с колчаном и стрелами.

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А что дарил сам Коля?

Свидетельств того, как сам Коля Лукашенко дарит кому-то подарки, едва ли меньше, чем фактов получения даров. Коля вручал ценные и памятные вещи Папе Римскому, президентам, ветеранам и обычным детям.





В 2009 году пятилетний Коля подарил Папе Римскому Бенедикту XVI букварь на русском языке.





Летом 2013–го Коля посетил Софийский Собор в Киеве и после экскурсии передал в дар музею куклу.





В 2014–м Коля вместе с папой отправился в Киев на инаугурацию президента Петра Порошенко. Тогда Коля подарил спикеру Рады Александру Турчинову объемный пакет, содержимое которого так и осталось неизвестным.





В 2017–м во время поездки в Китай Коля подарил первой леди Пэн Лиюань шкатулку.





В 2018 году ученики Острошицко-Городокской школы (в ней учится Коля Лукашенко, когда не путешествует с папой по стране и миру) устроили для подшефного дома-интерната для пенсионеров и инвалидов концерт и подарили подарки.





Сам Коля вручил двух львиноголовых кроликов из хозяйства Лукашенко-старшего, а также мед.





В марте того же года на соревнованиях юных биатлонистов «Снежный снайпер» Коля занял 3–е место, после чего отдал свой подарочный сертификат на 1.000 рублей ученикам Языльской средней школы (Стародорожский район).





В апреле Коля вместе с папой подарил митрополиту Филарету пасхальное яйцо, выполненное из древесных стружек в технике сожской скани.





В мае, в честь праздника Победы, Коля передал ферме дома-интерната 10 кур-несушек и петуха. А в сентябре еще и арбузы и мешки картошки привезли.





В 2019–м обитателям того же интерната Коля подарил двух козочек зааненской породы: Дусю и Веру.









В апреле 2019–го в ходе визита в Китай Коля подарил китайскому лидеру Си Цзиньпину фирменный беларуский шоколад, а его жене — набор из 12 стеклянных животных ручной работы с фабрики «Неман».





Летом в Минск прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В президентской резиденции «Заславль» Александр Лукашенко подарил своему коллеге панно и беларускую вышиванку, а Коля — статуэтку зубра.