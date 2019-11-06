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Укрепляют сараи и отвязывают собак: жители Ивацевичского района живут в страхе

На частные подворья в Ивацевичском районе повадились лисы. Звери приходят к жилым домам ежедневно. И после каждого такого визита хозяева не досчитываются домашних животных.

Но это еще полбеды. Люди боятся, что какая-нибудь лисица может оказаться бешеной.

Что тянет хищника в места обитания человека, выяснял Петр Бутрим.

Момент встречи с хищником Екатерина Живеневич запомнит надолго. Плутовку жительница деревни Гощево обнаружила в собственном сарае. Когда оттуда подозрительно начали исчезать куры. 

В общей сложности добычей лисы стали не только они, еще петух и дикие утки. О домашних птицах теперь напоминают только разбросанные по всему двору перья.

Екатерина Живеневич, жительница деревни Гощево: "У меня здесь сено, и она в норе там и жила. И вот она, не спеша, пришла утром, скушала, что надо. В курятнике у меня сейчас полкурицы лежит".


Именно этой незваной гостье скрыться не удалось. Животное загнали в ловушку и усыпили. Однако подозрения в бешенстве экспертиза не подтвердила. Что удивительно, ведь в люди идут чаще всего заболевшие звери. Но в этом случае рыжая стала смелее из-за голода.

В борьбе с незваным гостем все средства хороши. Поэтому чтобы не остаться совсем без домашних животных, жители деревни не только плотно закрывают все калитки, но и держат наготове холодное оружие.

Буквально на следующий день жительница соседней деревни Екатерина Савич вышла покормить своих цыплят и цесарей. Но не успела – кормить было уже некого. 

Лиса приходила к ней несколько дней подряд, будто к ужину, сразу с наступлением темноты. К вечерним визитам голодных гостей здесь все готовы. Люди укрепляют сараи и отвязывают собак.

Пока объектом агрессии лис становятся только домашние животные. Но кто знает, что дикому зверю взбредет в голову завтра. 

На улицах вот уже несколько дней непривычно мало людей. Все понимают: каждая следующая встреча с хищником может иметь куда более неприятные последствия.
Источник: ctv.by
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