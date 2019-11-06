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В Беларуси отмечают случаи гепатита Е из-за употребления плохо приготовленной свинины

Белорусские медики-инфекционисты отмечают случаи заражения гепатитом Е из-за употребления сырой или плохо приготовленной свинины.



"Мы над гепатитом Е работаем впервые. Им, как правило, заражена свинина. И даже домашние свиньи им болеют. Но болезнь не страшна, если хорошо термически обрабатывать мясо",- рассказал на пресс-конференции в Минске в среду профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ Сергей Жаворонок.

По словам Жаворонка, долгое время гепатит Е считался болезнью южных регионов, и лишь совсем недавно ее соотнесли с употреблением свинины. В данной связи доктор посоветовал для предотвращения заражения людям, употребляющим в пищу свинину, внимательно относиться к степени ее прожарки, а тем, кто имеет дело с сырым мясом, – к гигиене.

Гепатит Е, как и другие виды гепатитов, может сопровождаться повышением температуры, сыпью, тошнотой, снижением аппетита, пожелтением кожных покровов и глазных белков, а также увеличением размеров печени.
Интерфакс
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