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На заметку: забастовки во Франкфурте могут повлиять на расписание минского аэропорта

Рядом с аэропортом Франкфурта пройдет забастовка бортпроводников 7 и 8 ноября. Это может повлиять на расписание вылетов и прилетов в Национальном аэропорту Минск

О том, что напротив штаб-квартиры авиакомпании Lufthansa пройдет митинг и 48-часовая забастовка, рассказали в профсоюзе UFO, который представляет интересы бортпроводников.

Причина забастовки — отказ руководства авиакомпании проводить переговоры о тарифах оплаты труда.

При этом 7 ноября в Минск должны прилететь сразу несколько самолетов Lufthansa из Франкфурта, где в это время будет проходить митинг.

На сайте Национального аэропорта Минск ориентировочное время прибытия лайнеров в столицу 7 ноября: 14:45 — рейс LH1486 и 21:50 — рейс LH1488.

Также в этот день в 8:10 — рейс LH1489 и 15:40 — рейс LH1487 из Минска во Франкфурт.


Об изменениях в расписании или отмене рейсов 7 ноября информация не поступала.

Отмечается, что споры могут затронуть и другие авиакомпании, входящие в концерн Lufthansa, — Eurowings и Sunexpress.

Предыдущая забастовка прошла 20 октября и, по данным Lufthansa, привела к отмене более чем 100 рейсов авиакомпании. Профсоюз же сообщил, что были отменены около 200 вылетов.
Источник: minsknews.by
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