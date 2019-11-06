О том, что напротив штаб-квартиры авиакомпании Lufthansa пройдет митинг и 48-часовая забастовка, рассказали в профсоюзе UFO, который представляет интересы бортпроводников.





Причина забастовки — отказ руководства авиакомпании проводить переговоры о тарифах оплаты труда.





При этом 7 ноября в Минск должны прилететь сразу несколько самолетов Lufthansa из Франкфурта, где в это время будет проходить митинг.





На сайте Национального аэропорта Минск ориентировочное время прибытия лайнеров в столицу 7 ноября: 14:45 — рейс LH1486 и 21:50 — рейс LH1488.





Также в этот день в 8:10 — рейс LH1489 и 15:40 — рейс LH1487 из Минска во Франкфурт.









Об изменениях в расписании или отмене рейсов 7 ноября информация не поступала.





Отмечается, что споры могут затронуть и другие авиакомпании, входящие в концерн Lufthansa, — Eurowings и Sunexpress.





Предыдущая забастовка прошла 20 октября и, по данным Lufthansa, привела к отмене более чем 100 рейсов авиакомпании. Профсоюз же сообщил, что были отменены около 200 вылетов.