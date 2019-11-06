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Минчанин с ножом хотел научить подростков "хорошим манерам"

Сыщики Первомайского РУВД Минска задержали мужчину, который совершил хулиганские действия в отношении подростка.

В оперативно-дежурную службу районного управления поступило сообщение о том, что подросткам угрожает мужчина с ножом. 

На место происшествия правоохранители задержали 43-летнего минчанина, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. 

Мужчина пояснил, что в продуктовом магазине его внимание привлекла компания подростков. Они слишком громко разговаривали, веселились и шумели. 

Вот он и решил научить ребят «хорошим манерам» и вышел вслед за ними из магазина. 


Мужчина посоветовал подросткам расходиться по домам, а чтобы его словесные аргументы были более весомыми, достал перочинный раскладной нож. 

При этом мужчина размахивал ножом перед собой и задел одного из подростков. Подросток не пострадал – его спасла теплая куртка, которая оказалась порезана, передает столичная милиция.
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