Ирина Ставчук, передает "Животные должны жить не в цирке", – заявили в министерстве, отметив, что в рабочую группу войдет заместитель главы Минэнерго Украины, передает gordonua.com





Законопроект №9453 о запрете использования диких животных в цирках с переходным периодом в пять лет снят с рассмотрения Верховной Рады в связи с прекращением полномочий парламента предыдущего созыва, отметили в министерстве.





Этот документ был одобрен Кабинетом Министров в декабре 2018 года и внесен в Раду 28 декабря 2018-го. Согласно сообщению Минэнерго, сейчас проект закона готовится к повторному согласованию правительством.









Напомним, больше 50 государств в мире полностью или частично запрещают использовать в индустрии развлечений животных.





Причин тому множество: жестокость методов дрессировки, невозможность создать подобающие условия содержания и высокая смертность при перевозке, короткий срок жизни «артистов», пагубное влияние таких зрелищ на психику подрастающего поколения.





Австрия стала одной из первых стран, где ввели такой запрет, здесь соответствующий закон существует уже с 2002 года. С тех пор использование диких животных в цирках было запрещено в Бельгии, Болгарии, Хорватии, Дании, Латвии, Нидерландах, Португалии, Испании, Румынии, Словении, Финляндии, Швеции и многих других странах.





В Боливии, Греции, Дании, на Кипре и Мальте запрещены цирковые выступления и диких, и домашних животных.





Впервые в Украине 17 сентября Одесский окружной административный суд запретил госпредприятию “Одесский государственный цирк” удерживать, использовать или размещать диких животных.









Увы, в Беларуси варварские развлечения продолжаются, а цирки активно зазывают на выступления с различными животными.





И вряд ли ситуация изменится в ближайшее время, поскольку о запрете на выступления животных на законодательном уровне пока нет даже и речи.



