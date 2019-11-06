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В Полоцке загорелась маршрутка

5 ноября в 21:01 полоцким спасателям сообщили, что на улице Хруцкого горит автомобиль, передает пресс-служба МЧС.

В Полоцке загорелась маршрутка / vitebsk.mchs.gov.by

На месте происшествия спасатели увидели, что из салона микроавтобуса "Форд Транзит" идет сильный дым. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, пострадавших при происшествии не было. Огонь повредил в автомобиле панель, салон и моторный отсек.


Позже выяснилось, что микроавтобус использовался как маршрутное такси. Когда вспыхнул огонь, автомобиль был припаркован на стоянке, в салоне никого не было.

Предполагается, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
euroradio.fm
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