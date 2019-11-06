В Полоцке загорелась маршрутка / vitebsk.mchs.gov.by





На месте происшествия спасатели увидели, что из салона микроавтобуса "Форд Транзит" идет сильный дым. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, пострадавших при происшествии не было. Огонь повредил в автомобиле панель, салон и моторный отсек.









Позже выяснилось, что микроавтобус использовался как маршрутное такси. Когда вспыхнул огонь, автомобиль был припаркован на стоянке, в салоне никого не было.





Предполагается, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.



