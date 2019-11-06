В Полоцке загорелась маршрутка
5 ноября в 21:01 полоцким спасателям сообщили, что на улице Хруцкого горит автомобиль, передает пресс-служба МЧС.
В Полоцке загорелась маршрутка / vitebsk.mchs.gov.by
На месте происшествия спасатели увидели, что из салона микроавтобуса "Форд Транзит" идет сильный дым. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, пострадавших при происшествии не было. Огонь повредил в автомобиле панель, салон и моторный отсек.
Позже выяснилось, что микроавтобус использовался как маршрутное такси. Когда вспыхнул огонь, автомобиль был припаркован на стоянке, в салоне никого не было.
Предполагается, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
09:54 06/11/2019
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