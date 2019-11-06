Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Берегись автомобиля, который уходит от ГАИ

В Минске пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ и врезался в три автомобиля на "встречке"

Вечером 4 ноября сотрудники столичной Госавтоинспекции обратили внимание на VW, который заметно виляя двигался по проспекту Пушкина со стороны ул. Одоевского в направлении ул. Притыцкого, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Инспекторы подали сигнал об остановке, включив проблесковые маячки и громкоговорящее устройство. Водитель требования проигнорировал, пишет interfax.by


Во время движения мужчина неоднократно выезжал на полосу встречного движения. Не справившись с управлением, он совершил столкновение с Peugeot, затем - с Audi и остановившимся для пропуска пешеходов Nissan. 

Водитель был задержан. В результате медицинского освидетельствования у него выявлено 1,92 промилле алкоголя. Проводится проверка. 

С начала года в Минске по вине нетрезвых водителей совершено 14 ДТП, в которых 2 человека погибли и 18 получили ранения.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как США Лукашенко танки подарили
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.
Павел Севярынец
ПЭН. Частка першая.
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о врачах на чемоданах, худеющем...
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru