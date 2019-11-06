Берегись автомобиля, который уходит от ГАИ

Вечером 4 ноября сотрудники столичной Госавтоинспекции обратили внимание на VW, который заметно виляя двигался по проспекту Пушкина со стороны ул. Одоевского в направлении ул. Притыцкого, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.





Инспекторы подали сигнал об остановке, включив проблесковые маячки и громкоговорящее устройство. Водитель требования проигнорировал, пишет interfax.by









Во время движения мужчина неоднократно выезжал на полосу встречного движения. Не справившись с управлением, он совершил столкновение с Peugeot, затем - с Audi и остановившимся для пропуска пешеходов Nissan.





Водитель был задержан. В результате медицинского освидетельствования у него выявлено 1,92 промилле алкоголя. Проводится проверка.





С начала года в Минске по вине нетрезвых водителей совершено 14 ДТП, в которых 2 человека погибли и 18 получили ранения.



