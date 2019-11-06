



Все случилось вечером в минувшее воскресенье.





О том, что во дворе дома № 33 по Партизанскому проспекту случилось что-то серьезное местные жители догадались сразу — здесь работали врачи, милиционеры и следователи.





Люди видели, как из ямы достают тело мужчины. С него текла вода.

Местные жители предполагают, что мужчина скончался. Кто-то якобы видел, как увозили труп. Отметим, что официального подтверждения этому от Следственного комитета нет. Как пишет tut.by, в МЧС подтвердили, что извлекали мужчину из траншеи по указанному адресу.





Откуда взялась эта злосчастная яма?

— Коммунальщики там что-то копали и ремонтировали. Яма стояла эти недели незакрытой, из нее поднимался пар, ограждения было легко обойти. В такую яму, задумавшись, мог попасть любой, особенно в темноте, — рассказала местная жительница Людмила.

После инцидента вокруг ямы установили много ограждений, поставили знаки, которые светятся в темноте.



