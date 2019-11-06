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Не в лесу живем? Трагедия в Минске: во дворе дома на Партизанском проспекте мужчина упал в яму и умер

По крайней мере, так предполагают очевидцы. Официального подтверждения смерти человека пока нет.


Все случилось вечером в минувшее воскресенье. 

О том, что во дворе дома № 33 по Партизанскому проспекту случилось что-то серьезное местные жители догадались сразу — здесь работали врачи, милиционеры и следователи.

Люди видели, как из ямы достают тело мужчины. С него текла вода.
 
Местные жители предполагают, что мужчина скончался. Кто-то якобы видел, как увозили труп. Отметим, что официального подтверждения этому от Следственного комитета нет.  Как пишет tut.by, в МЧС подтвердили, что извлекали мужчину из траншеи по указанному адресу.

 
Откуда взялась эта злосчастная яма?
 
— Коммунальщики там что-то копали и ремонтировали. Яма стояла эти недели незакрытой, из нее поднимался пар, ограждения было легко обойти. В такую яму, задумавшись, мог попасть любой, особенно в темноте, — рассказала местная жительница Людмила.
 
После инцидента вокруг ямы установили много ограждений, поставили знаки, которые светятся в темноте.
Blizko.by
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