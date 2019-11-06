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Пенсионер заблудился в торговом центре и погиб от обезвоживания

В ожидании родных мужчина гулял по магазинам, когда на четвёртом этаже его заинтересовал пожарный выход.

71-летний Бернард Гор заблудился в торговом центре в Сиднее, Австралия, в ожидании родственников и погиб от жажды. Об этом пишет The Guardian.

фото из открытого доступа, иллюстративное

Трагедия произошла в начале 2017 года. Мужчина и его жена были в гостях у дочери в Сиднее. В ожидании родных Гор гулял по торговому центру, когда на четвёртом этаже его заинтересовал пожарный выход. Пенсионер прошёл туда, но назад выйти не смог и оказался заблокирован на лестнице.

Единственный выход находится на первом этаже, надо было спуститься на четыре этажа и пройти коридор, но из-за лёгкой формы старческой деменции мужчина не отыскал путь и погиб от обезвоживания в течение трёх дней, пишет Лента.ру.


Тело пенсионера нашли там же, на лестнице, через три недели. Полиция обыскивала ТЦ спустя три дня после пропажи мужчины, но они не осмотрели служебные помещения и не изучили записи с камер, хотя одна из них зафиксировала, как погибший открывает противопожарную дверь.

4 ноября суд рассмотрел обстоятельства гибели мужчины. Ожидается, что офицеры полиции, осматривавшие торговый центр, дадут показания.
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