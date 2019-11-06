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И выпил, и закусил. В Минских магазинах продают консервированные спиртом батоны

Такую продукцию стал выпускать столичный хлебозавод №4. Зачем там «заспиртовывают» батоны?

Фото: nn.by
 
Как пишет blizko.by со ссылкой на «Нашу Нiву» начальница производственно-технологической лаборатории предприятия Вера Трубчик, сделано это для увеличения срока сохранности продукта.
 
— Внутрь под упаковочную пленку мы впрыскиваем некоторую дозу спирта. Спирт используем люкс, этиловый, самый чистый. Под пленкой после этого создается микрофлора, в которой не развивается плесень. 
 
Благодаря этой технологии нам удалось увеличить срок хранения батонов до 14 суток вместо обычных 4-5. Причем, батон сохраняется свежим — без консервантов, без так называемых Е. 
 

На упаковке батона прописаны правила, как его употреблять.
 
Чтобы спирт испарился, мы рекомендуем вскрыть упаковку и немного подождать или подогреть батон. 
 
Известно, что спирт - вещество летучее, поэтому быстро испаряется. Батоны можно кушать детям, и водителям, — сказала она.
 
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