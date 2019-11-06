Фото: nn.by

Вера Трубчик, сделано это для увеличения срока сохранности продукта. Как пишет blizko.by со ссылкой на «Нашу Нiву» начальница производственно-технологической лаборатории предприятия, сделано это для увеличения срока сохранности продукта.

— Внутрь под упаковочную пленку мы впрыскиваем некоторую дозу спирта. Спирт используем люкс, этиловый, самый чистый. Под пленкой после этого создается микрофлора, в которой не развивается плесень.

Благодаря этой технологии нам удалось увеличить срок хранения батонов до 14 суток вместо обычных 4-5. Причем, батон сохраняется свежим — без консервантов, без так называемых Е.





На упаковке батона прописаны правила, как его употреблять.

Чтобы спирт испарился, мы рекомендуем вскрыть упаковку и немного подождать или подогреть батон.

Известно, что спирт - вещество летучее, поэтому быстро испаряется. Батоны можно кушать детям, и водителям, — сказала она.



