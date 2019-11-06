







Причиной такого поступка стала неудавшаяся попытка сельчанина устроить личную жизнь. По материалам дела, несколько месяцев пенсионер сожительствовал с односельчанкой, однако женщина предпочла свободу. Одним из июньских вечеров, изрядно приняв на грудь, мужчина отправился к своей возлюбленной в надежде наладить отношения. Однако дома ее не застал.





Пенсионером обуяли злость и досада, а в голове мелькнула мысль о поджоге. Найдя во дворе куски картона, сельчанин поджег их и бросил в незастекленное окно веранды. Пламя охватило занавеску, перекинулось на стол и газовую плиту. Мужчина тем временем поспешил уйти со двора, но по пути встретил свою пассию. Сообщив, что у хозяйки что-то горит, вернулся с ней обратно.









Пробравшись в дом сквозь густой дым, сельчанка быстро потушила огонь, а остатками воды окатила горе-ухажера, чтобы остудить его пыл и привести в чувства. Отпираться виновник не стал.





Искреннее сожалел о содеянном и на суде.





— Чистосердечное раскаяние, преклонный возраст и полное возмещение ущерба были приняты судом во внимание как смягчающие обстоятельства и сыграли свою роль при определении наказания подсудимому, — прокомментировал председатель суда Петр Цыганок. — Стоит отметить, что умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом, в покушении на которое обвинялся пенсионер, относится к тяжким преступлениям, соответственно и спрос за подобное серьезный. Кроме иных наказаний и лишение свободы вплоть до 10 лет. Однако с учетом вышеотмеченных обстоятельств, суд приговорил виновного к двум годам ограничения свободы без направления его в исправительное учреждение открытого типа.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.