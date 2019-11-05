Поэтому предпраздничные дни в почтовых отделениях сейчас насыщенные. Например во вторник, 5 ноября, началась «выдача» пособий и пенсий за 7 ноября. Первыми деньги получат пенсионеры столицы и Могилева, а также в Витебской и Брестской областях.

На следующий день в среду, 6 ноября, оставшиеся пенсионные выплаты получат жители Гомельской и Гродненской областей, а также Минщины и Могилевщины.





В праздники будут работать только дежурные отделения почтовой связи. Их адреса и режим работы при необходимости сообщат в контакт-центре по номеру – 154.