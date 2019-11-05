Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белпочта уже начала выплачивать пенсии и пособия за ноябрьские праздники

А 7 и 8 почтовые отделения работать не будут.

В Беларуси стартовали досрочные пенсионные выплаты, сообщает пресс-служба унитарного предприятия «Белпочта». Это связано с большими выходными, которые стартуют уже в четверг, 7 ноября, пишет "Комсомольская правда".

Поэтому предпраздничные дни в почтовых отделениях сейчас насыщенные. Например во вторник, 5 ноября, началась «выдача» пособий и пенсий за 7 ноября. Первыми деньги получат пенсионеры столицы и Могилева, а также в Витебской и Брестской областях.


На следующий день в среду, 6 ноября, оставшиеся пенсионные выплаты получат жители Гомельской и Гродненской областей, а также Минщины и Могилевщины.

В праздники будут работать только дежурные отделения почтовой связи. Их адреса и режим работы при необходимости сообщат в контакт-центре по номеру – 154.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как США Лукашенко танки подарили
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.
Павел Севярынец
ПЭН. Частка першая.
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о врачах на чемоданах, худеющем...
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru