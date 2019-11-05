История четырехлетнего мальчика, которого избил и выгнал из дома пьяный отец, облетела беларусские СМИ в августе. Ребенок ночевал на лестничной клетке в детской коляске. Его обнаружили соседи. Сообщалось, что мать ребенка в тот вечер ушла из дома после конфликта с его отцом. Оказалось, что мужчина избивал и ее, пишет reform.by





Следствие установило, что мужчина с ноября по август, будучи пьяным, регулярно избивал свою фактически супругу (расписаны они не были), а однажды даже сломал ей ребро и палец на руке. Также он угрожал ей убийством, сдавливал шею женщины руками. Она опасалась а свою жизнь.





Что касается ребенка, то отцу инкриминировано его избиение — он нанес мальчику не меньше четырех ударов — и оставление в опасности, так как он выгнал ребенка из дома.









Мужчине были предъявлены обвинения по ч. 1 и 2 ст. 154, ст. 155, 186, ч. 1 ст. 147, ч. 3 ст. 159 УК. Прокурор согласился с обоснованностью обвинений и квалификацией преступления и передал дело в суд. Обвиняемый продолжает находиться под стражей.





Еще раньше прокуратура проверила работу ИДН и органов опеки по данной семье и выявила, что семья не раз попадала в СОП, но в марте этот статус был необоснованно снят. По предписанию прокуратуры детей из семьи забрали, а мать и отца, вероятно, решать родительских прав.





Прокурор также добился привлечения к ответственности работников райотдела милиции и учреждения образования, которые ненадлежащим образом проводили работу по защите интересов детей.



