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Избивал, угрожал, душил: отца мальчика, ночевавшего в подъезде, будут судить

Витебская прокуратура проверила и передала в суд уголовное дело против 31-летнего витеблянина, который обвиняется в истязании, причинении телесных повреждений, угрозе убийством, а также оставлении ребенка в опасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

История четырехлетнего мальчика, которого избил и выгнал из дома пьяный отец, облетела беларусские СМИ в августе. Ребенок ночевал на лестничной клетке в детской коляске. Его обнаружили соседи. Сообщалось, что мать ребенка в тот вечер ушла из дома после конфликта с его отцом. Оказалось, что мужчина избивал и ее, пишет reform.by

Следствие установило, что мужчина с ноября по август, будучи пьяным, регулярно избивал свою фактически супругу (расписаны они не были), а однажды даже сломал ей ребро и палец на руке. Также он угрожал ей убийством, сдавливал шею женщины руками. Она опасалась а свою жизнь.

Что касается ребенка, то отцу инкриминировано его избиение — он нанес мальчику не меньше четырех ударов — и оставление в опасности, так как он выгнал ребенка из дома.


Мужчине были предъявлены обвинения по ч. 1 и 2 ст. 154, ст. 155, 186, ч. 1 ст. 147, ч. 3 ст. 159 УК. Прокурор согласился с обоснованностью обвинений и квалификацией преступления  и передал дело в суд. Обвиняемый продолжает находиться под стражей.

Еще раньше прокуратура проверила работу ИДН и органов опеки по данной семье и выявила, что семья не раз попадала в СОП, но в марте этот статус был необоснованно снят. По предписанию прокуратуры детей из семьи забрали, а мать и отца, вероятно, решать родительских прав.

Прокурор также добился привлечения к ответственности работников райотдела милиции и учреждения образования, которые ненадлежащим образом проводили работу по защите интересов детей.
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