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В Оперный театр назначили нового директора

C Владимиром Гридюшко Минкульт не продлил контракт.

Новым директором Национального театра оперы и балета назначен Александр Петрович. 5 ноября его представили труппе, пишет tut.by.

Александр Петрович родился в Минске в 1957 году. По образованию он культпросветработник и хоровой дирижер. После армии в 1982 году Петрович попал в Министерство культуры и за пять лет дорос до начальника общего отдела.


Год отработал директором Молодежного театра, после чего перешел в минский горком КПБ, где был инструктором отдела пропаганды и агитации. В начале 1990-х возглавлял управление культуры Мингорисполкома. В 2003 году Петрович стал заместителем директора Белгосфилармонии. На этой же должности работал и в Оперном театре. Когда Оперный театр и Театр балета объединились, он стал главным администратором объединенного театра.

В 2010-м Петрович возглавил Музыкальный театр.

На должности директора Оперного он сменил Владимира Гридюшко, с которым Министерство культуры не стало продлевать контракт.
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