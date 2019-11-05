В Оперный театр назначили нового директора

Новым директором Национального театра оперы и балета назначен Александр Петрович. 5 ноября его представили труппе, пишет tut.by.





Александр Петрович родился в Минске в 1957 году. По образованию он культпросветработник и хоровой дирижер. После армии в 1982 году Петрович попал в Министерство культуры и за пять лет дорос до начальника общего отдела.









Год отработал директором Молодежного театра, после чего перешел в минский горком КПБ, где был инструктором отдела пропаганды и агитации. В начале 1990-х возглавлял управление культуры Мингорисполкома. В 2003 году Петрович стал заместителем директора Белгосфилармонии. На этой же должности работал и в Оперном театре. Когда Оперный театр и Театр балета объединились, он стал главным администратором объединенного театра.





В 2010-м Петрович возглавил Музыкальный театр.





На должности директора Оперного он сменил Владимира Гридюшко, с которым Министерство культуры не стало продлевать контракт.