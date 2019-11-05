"Рисунки из тюрьмы": в Минске готовится выставка Алеся Пушкина
12 ноября в 18.00 на образовательной площадке "Территория прав" в Минске откроется выставка художника Алеся Пушкина "Рисунки из тюрьмы".
Рисунок Алеся Пушкина, Сморгонь 2012 год
Она состоит из произведений, которые художник рисовал за решеткой во время арестов за перфомансы в 2012 году в Сморгони и Минске в защиту свободы выражения мнений.
"Вот встретимся теперь, через несколько лет на выставке – и будем получать наслаждение от разговоров об Искусстве, Свободе, Творчестве, сохранении человечности и юмора в наше сложное время", – говорит Алесь Пушкин.
Одновременно с выставкой будет презентована книга-альбом рисунков Алеся Пушкина из серии "Тюремная литература".
Выставка организована Правозащитным центром «Весна» и Центром исследований гражданского общества Беларуси.
Источник: spring96.org
17:52 05/11/2019
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