Прокурор и СК хотели "закрыть" суд над высокопоставленным следователем. Не получилось
Суд Советского района Минска принял решение о том, чтобы рассматривать уголовное дело бывшего сотрудника Центрального аппарата СК Андрея Качура в открытом судебном заседании
перед началом судебного заседания, фото: tut.by
Как передает Sputnik, ходатайство о том, чтобы суд над бывшем следователем шел в закрытом режиме, заявил государственный обвинитель Сергей Гиргель. По его словам, данное уголовное дело выделено в отдельное производство из уголовного дела по ч.4. ст. 209 "Мошенничество", расследование которого продолжается.
В суд также направлено письмо от Следственного комитета о том, чтобы проводить судебное следствие на закрытом заседании.
Адвокат обвиняемого поддержала ходатайство прокурора, отметив, что она давала подписку о неразглашении. Обвиняемый также поддержал позицию адвоката.
Суд пробыл в совещательной комнате почти час, после чего огласил свое решение отказать в ходатайстве прокурора и сделать суд открытым, чтобы не нарушать принцип гласности.
Признал вину
Прокурору понадобилось около пяти минут, чтобы зачитать обвинение бывшему следователю.
Он обвиняется в том, что в 2017 году склонил к даче взятки минчанина Казачка в размере 25 тысяч долларов за ненаправление в места лишения свободы. В обвинении также отмечено, что на стадии предварительного следствия обвиняемый раскаялся и его раскаяние способствовало изобличению других лиц.
Обвиняемый признал вину в полном объеме.
В итоге суд удовлетворил ходатайство защитника обвиняемого о том, чтобы заслушать протоколы оперативно-розыскных мероприятий в закрытом судебном заседании.
Явка с повинной
Председатель Следственного комитета Иван Носкевич лично выносил постановление о возбуждении дела в отношении следователя Качура. Сроки следствия по делу несколько раз продлевалось.
В суде была озвучена информация о том, что минчанин Андрей Казачок написал в следственный комитет явку с повинной, в которой указал, что с июня по август 2017 года передал Качуру взятку в общей сумме 25 тысяч долларов для другого следователя за благоприятное решение вопроса, связанного с расследованием в отношении него уголовного дела за уклонение от уплаты налогов.
Отставка и причины
Заместитель начальника управления – начальник отдела комплектования управления кадров и идеологической работы центрального аппарата СК Беларуси попал под следствие в феврале 2019 года.
Тогда в СМИ появилась информация о том, что должностей лишились два сотрудника Центрального аппарата комитета.
Спустя несколько недель председатель СК Иван Носкевич подтвердил журналистам информацию о том, что два следователя отправлены в отставку, но не сообщил иных подробностей, сославшись на тайну следствия.
В отношении бывшего следователя возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 16 и ч. 2 ст. 431 Уголовного кодекса Беларуси. Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до семи лет.
При этом своих силовики берегут. К обвиняемому была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде, хотя любого другого гражданина при таких обстоятельствах в Беларуси отправляют за решетку.
Например, тот же главный архитектор Минска Павел Лучинович, чья вина вызывает большие сомнения, из-за нахождения в СИЗО оказался парализованным и может стать инвалидом.
"Белорусский партизан"
13:16 05/11/2019
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