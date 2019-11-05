Сергей Гиргель. По его словам, данное уголовное дело выделено в отдельное производство из уголовного дела по ч.4. ст. 209 "Мошенничество", расследование которого продолжается. Как передает Sputnik , ходатайство о том, чтобы суд над бывшем следователем шел в закрытом режиме, заявил государственный обвинитель. По его словам, данное уголовное дело выделено в отдельное производство из уголовного дела по ч.4. ст. 209 "Мошенничество", расследование которого продолжается.





В суд также направлено письмо от Следственного комитета о том, чтобы проводить судебное следствие на закрытом заседании.





Адвокат обвиняемого поддержала ходатайство прокурора, отметив, что она давала подписку о неразглашении. Обвиняемый также поддержал позицию адвоката.





Суд пробыл в совещательной комнате почти час, после чего огласил свое решение отказать в ходатайстве прокурора и сделать суд открытым, чтобы не нарушать принцип гласности.





Признал вину

Прокурору понадобилось около пяти минут, чтобы зачитать обвинение бывшему следователю.





Он обвиняется в том, что в 2017 году склонил к даче взятки минчанина Казачка в размере 25 тысяч долларов за ненаправление в места лишения свободы. В обвинении также отмечено, что на стадии предварительного следствия обвиняемый раскаялся и его раскаяние способствовало изобличению других лиц.





Обвиняемый признал вину в полном объеме.





В итоге суд удовлетворил ходатайство защитника обвиняемого о том, чтобы заслушать протоколы оперативно-розыскных мероприятий в закрытом судебном заседании.





Явка с повинной

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич лично выносил постановление о возбуждении дела в отношении следователя Качура. Сроки следствия по делу несколько раз продлевалось.





В суде была озвучена информация о том, что минчанин Андрей Казачок написал в следственный комитет явку с повинной, в которой указал, что с июня по август 2017 года передал Качуру взятку в общей сумме 25 тысяч долларов для другого следователя за благоприятное решение вопроса, связанного с расследованием в отношении него уголовного дела за уклонение от уплаты налогов.





Отставка и причины

Заместитель начальника управления – начальник отдела комплектования управления кадров и идеологической работы центрального аппарата СК Беларуси попал под следствие в феврале 2019 года.













В отношении бывшего следователя возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 16 и ч. 2 ст. 431 Уголовного кодекса Беларуси. Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до семи лет.





При этом своих силовики берегут. К обвиняемому была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде, хотя любого другого гражданина при таких обстоятельствах в Беларуси отправляют за решетку.







