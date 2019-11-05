Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Прокурор и СК хотели "закрыть" суд над высокопоставленным следователем. Не получилось

Суд Советского района Минска принял решение о том, чтобы рассматривать уголовное дело бывшего сотрудника Центрального аппарата СК Андрея Качура в открытом судебном заседании

Прокурор и СК хотели "закрыть" суд над высокопоставленным следователем. Не получилось
перед началом судебного заседания, фото: tut.by
Как передает Sputnik, ходатайство о том, чтобы суд над бывшем следователем шел в закрытом режиме, заявил государственный обвинитель Сергей Гиргель. По его словам, данное уголовное дело выделено в отдельное производство из уголовного дела по ч.4. ст. 209 "Мошенничество", расследование которого продолжается.

В суд также направлено письмо от Следственного комитета о том, чтобы проводить судебное следствие на закрытом заседании. 

Адвокат обвиняемого поддержала ходатайство прокурора, отметив, что она давала подписку о неразглашении. Обвиняемый также поддержал позицию адвоката.

Суд пробыл в совещательной комнате почти час, после чего огласил свое решение отказать в ходатайстве прокурора и сделать суд открытым, чтобы не нарушать принцип гласности.

Признал вину

Прокурору понадобилось около пяти минут, чтобы зачитать обвинение бывшему следователю.

Он обвиняется в том, что в 2017 году склонил к даче взятки минчанина Казачка в размере 25 тысяч долларов за ненаправление в места лишения свободы. В обвинении также отмечено, что на стадии предварительного следствия обвиняемый раскаялся и его раскаяние способствовало изобличению других лиц.

Обвиняемый признал вину в полном объеме.

В итоге суд удовлетворил ходатайство защитника обвиняемого о том, чтобы заслушать протоколы оперативно-розыскных мероприятий в закрытом судебном заседании.

Явка с повинной

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич лично выносил постановление о возбуждении дела в отношении следователя Качура. Сроки следствия по делу несколько раз продлевалось.

В суде была озвучена информация о том, что минчанин Андрей Казачок написал в следственный комитет явку с повинной, в которой указал, что с июня по август 2017 года передал Качуру взятку в общей сумме 25 тысяч долларов для другого следователя за благоприятное решение вопроса, связанного с расследованием в отношении него уголовного дела за уклонение от уплаты налогов.

Отставка и причины

Заместитель начальника управления – начальник отдела комплектования управления кадров и идеологической работы центрального аппарата СК Беларуси попал под следствие в феврале 2019 года. 


Спустя несколько недель председатель СК Иван Носкевич подтвердил журналистам информацию о том, что два следователя отправлены в отставку, но не сообщил иных подробностей, сославшись на тайну следствия.

В отношении бывшего следователя возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 16 и ч. 2 ст. 431 Уголовного кодекса Беларуси. Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до семи лет.

При этом своих силовики берегут. К обвиняемому была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде, хотя любого другого гражданина при таких обстоятельствах в Беларуси отправляют за решетку. 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как США Лукашенко танки подарили
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.
Павел Севярынец
ПЭН. Частка першая.
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о врачах на чемоданах, худеющем...
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru