Неожиданно: Янтарная комната находится под Ивье?

Елена Савельева (в девичестве – Гурина) вспоминает рассказы своего отца Анатолия, которому на момент начала войны было 15 лет. Он во время войны трудился на кроличьей ферме, которую немцы завели здесь - кормил животных, чистил клетки.





Под зданием вокзала находился подвал. Что в нем было – до сих пор никто не знает. Но то, что подвал был местом строгой секретности, – факт. Туда никого не пропускали, а за его сохранностью денно и нощно следили охранники. Единственное, что видели местные, – это то, что туда, в подземелье, заезжали студебеккеры (Studebaker) – большие крытые грузовики. Представляете, насколько огромным был и сам подвал, и въезд в него?! Все работы по загрузке и разгрузке выполняли только немцы. Вход посторонним был строго воспрещен.





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Толе Гурину не давал покоя вопрос – что такого секретного было в этом подвале? Парень он был шустрый, любопытный, но сколько ни пытался пробраться туда, никак не получалось. Однажды все-таки ему представился случай заглянуть в этот важный для немцев объект. Когда в очередной раз туда заезжал грузовик, охранник отошел в сторону. Улучив момент, Толя забежал в подвал. Вдоль стен по обе его стороны стояли огромные зеленые ящики, на каждом из них – свастика. Это все, что смог увидеть юноша. Внезапно появился часовой, наставил на него автомат и закричал: «Weg! Weg!» («Прочь!»).





Когда немцы покидали Лепешки, они завалили въезды в подвал. Успели ли они вывезти те самые странные ящики, совсем не похожие на те, в которых хранят боеприпасы и оружие, никто не знает.





Местные жители по-разному относятся к той мысли, что под зданием вокзала находится что-то ценное. Одни считают, что это не более чем байки и домыслы. Другие в качестве аргументов в свою пользу приводят реальные факты. Так, спустя некоторое время имел место случай, когда одна женщина «припарковала» свою лошадь с телегой вдоль стены вокзала, и животное провалилось под землю по живот. Кобылу еле вытащили. Пытались раскопать на том месте, но ничего не получилось – слишком глубоко был закопан фундамент.





Фото: "Принеманские вести"