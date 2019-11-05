Протаранил три машины: пьяный водитель в Минске убегал от ГАИ

Вчера около 19.30 в Минске сотрудники ГАИ обратили внимание на автомобиль «Фольксваген»: заметно «виляя», он двигался по проспекту Пушкина со стороны ул. Одоевского в направлении ул. Притыцкого.





Инспекторы подали сигнал об остановке транспортного средства, включив проблесковые маячки и громкоговорящее устройство. Водитель требования проигнорировал.





Во время движения мужчина неоднократно выезжал на полосу встречного движения. Не справившись с управлением, он совершил столкновение с автомобилем «Пежо», затем — с «Ауди» и остановившейся для пропуска пешеходов автомашиной «Ниссан».









Водитель задержан. В результате медицинского освидетельствования у него выявлено 1,92 промилле алкоголя, сообщает МВД