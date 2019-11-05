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В Гродно водитель автобуса получил 2 года "химии" из-за упавшего под колеса пассажира

В Гродно водитель автобуса получил 2 года "химии" из-за упавшего под колеса пассажира, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного суда.

Суд Ленинского района Гродно рассмотрел дело по обвинению водителя городского автопарка в преступлении, предусмотренном ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Инцидент произошел на одной из остановок общественного транспорта в июле 2019 года. Водитель городского автобуса остановился для высадки и посадки пассажиров.

"Обвиняемый имел возможность своевременно обнаружить в зеркало заднего вида потерпевшего с видимыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. В нарушение требований правил дорожного движения, правил автомобильных перевозок пассажиров и рабочей инструкции водитель автобуса проявил невнимательность", - говорится в сообщении суда.

Дверь зажала руку пенсионера, который собирался зайти внутрь. Автобус в это время начал движение, мужчина упал, его переехало заднее колесо транспортного средства.


В судебном заседании обвиняемый признал вину в полном объеме. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на срок 5 лет. В соответствии с ч.1 ст.8 закона "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков" обвиняемый освобожден от назначенного основного наказания частично сроком на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
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