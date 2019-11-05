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Брат Меган Маркл "похитил" корону Елизаветы II

Брат супруги принца Гарри Меган Маркл принял приглашение сняться в сомнительном ролике: Томасу Марклу предложили роль грабителя, проникшего в королевский дворец.

Меган Маркл, архивное фото

Отношения между экс-актрисой и ее семейством давно прекратились, но неугомонные родственники продолжают пытаться "погреться в лучах" славы герцогини Сассекской. Так, отец Маркл обнародовал личное послание дочери, сестра обвинила в лицемерии, а брат попытался "сгладить углы", причем самым неочевидным образом.

Брат Меган Маркл – Томас снялся в провокационной рекламе в роли грабителя: по сюжету ролика, мужчина проник в королевский дворец и попытался украсть "жемчужину" Елизаветы II – корону.

По сценарию Томас Маркл хватает корону и видит шкаф с пивом, после чего предпочитает сбежать с напитком, оставив корону стражам. Однако на этом действие "блокбастера" не заканчивается: в финальной части грабителя поджидает "сообщница-Меган Маркл", которую сыграла актриса Рене Вуд.


Брат Маркл настолько гордится работой в этой рекламе, что уверен – знаменитая сестра точно выберется с ним в паб на пинту пива. 
Источник: sputnik.by
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