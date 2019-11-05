Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Вот это ноябрь! В Марьиной Горке побит рекорд 120-летней давности

Благодаря теплому сектору циклона 4 ноября в Беларуси установлен температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений.

Как сообщает БелаПАН, об этом свидетельствует сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

В Житковичах 4 ноября воздух прогрелся до +18,5°С. Прежний максимум дня составлял +17,8°С (4 ноября 1968 года в Бресте). В самих Житковичах пал рекорд 35-летней давности (+14,6°С). В этом райцентре разница между новым и старым рекордом оказалась наибольшей в стране (3,9 градуса).

Обновились экстремумы дня на 36 метеостанциях во всех областях. На 24 из них (2/3) пали рекорды 1996 года. Самым старым был рекорд, зафиксированный в 1899 году в Марьиной Горке, — 14,6 градуса (сейчас — 16,7). В Минске новый максимум составляет +15,2°С (было +13,8 °С в 1996 году), в Могилеве — +12,8°С (12,4°С в 1996-м), в Бресте — +18,1°С.

В октябре рекорды тепла обновлялись с 13-го по 16-е, а также с 19-го по 27-е число. 

А в ночь на 31 октября впервые в нынешнем осенне-зимнем сезоне температура опустилась до 10 градусов мороза. В Бобруйске и Василевичах были отмечены новые рекорды холода — минус 10,3 и минус 10 соответственно.


В сентябре температурные рекорды отмечались 2-го, 3-го, а также с 9-го по 12-е число, антирекорды — 20-го, 21-го, 23-го и 24-го.

5 ноября температура немного понизится, но останется выше средних многолетних значений для этого времени года. Синоптики обещают на этой неделе температуру на 4−7°С выше климатической нормы.
Источник: tut.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как США Лукашенко танки подарили
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.
Павел Севярынец
ПЭН. Частка першая.
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о врачах на чемоданах, худеющем...
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru