Фильм "Джокер" выдвинут на "Оскар" в 16 номинациях
Кинокомпания Warner Bros. выдвинула фильм "Джокер" на кинопремию "Оскар" в 16 номинациях, сообщается на официальном сайте киностудии.
Исполнитель главной роли Хоакин Феникс, а также Роберт де Ниро и Зази Битц выдвинуты в актерских номинациях. Также фильм претендует на награды во всех технических номинациях, включая спецэффекты и монтаж. Режиссер Тод Филлипс также в числе номинантов.
Решение членов Американской киноакадемии станет известно 13 января 2020 года.
"Джокер" уже имеет главную награду Венецианского кинофестиваля и попала в список лучших фильмов категории R (самых кассовых лент возрастной категории 18+).
09:53 05/11/2019
Загрузка...
Блоги
Особое мнение