Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Коньяк и ликер подняли со дна с помощью роботов

Дайверская команда Ocean X подняла со дна Балтийского моря почти тысячу бутылок редкого французского алкоголя, затонувшего на пути в Россию более ста лет назад. Об этом сообщает The Local.

Фото: Ocean X Team / The Local

Сотни бутылок затонувшего на пути в Россию ценного алкоголя подняли со дна. Бутылки с коньяком и ликером должны были доставить в Петроград в 1917 году во время Первой мировой войны. Однако шведский пароход на пути в Россию задержала немецкая подлодка. Экипаж решил затопить судно, чтобы вернуться в Швецию, так как алкоголь в то время являлся контрабандой.

В итоге 50 коробок коньяка и 15 коробок ликера считались пропавшими до 1999 года. Тогда были обнаружены обломки корабля, но было опасно погружаться в том месте. В следующий раз осуществить это удалось дайверам из Швеции несколько лет назад. Коньяк и ликер подняли со дна с помощью роботов.


Все 600 бутылок коньяка марки De Haartman & Co, который уже не выпускают, и 300 бутылок ликера Benedictine, принадлежащего теперь компании Bacardi, были подняты целыми. Сообщается, что несколько бутылок доставят в Россию и Швецию для анализа. Дайверы назвали находку частью истории бывшей имперской России.

В начале октября сообщалось о найденных 93 амфорах возрастом 1700 лет у побережья Майорки в Испании. Специалисты предположили, что в них могут находиться вино, оливковое масло и рыбный соус.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как США Лукашенко танки подарили
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.
Павел Севярынец
ПЭН. Частка першая.
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о врачах на чемоданах, худеющем...
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru