Имейте в виду: в отелях 64 стран мира можно пожить по бартеру: за работу в саду, ремонт, перевод сайта
Глобальная акция World Barter Week проводится не первый год и неизменно собирает немало желающих "бесплатно" пожить в отеле, выполняя некоторые работы в саду или по ремонту, переводя сайт гостиницы на востребованные среди других путешественников языки и так далее.
В предпоследнюю неделю осени, 18-24 ноября, акцию проведут сотни отелей из 64 стран мира. Больше всего - в инициировавшей проект Италии, 407.
Беларусь к World Barter Week пока не подключилось, а вот по нескольку гостиниц в России и Украине в списке представлено.
09:31 05/11/2019
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