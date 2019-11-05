







В предпоследнюю неделю осени, 18-24 ноября, акцию проведут сотни отелей из 64 стран мира. Больше всего - в инициировавшей проект Италии, 407.





Беларусь к World Barter Week пока не подключилось, а вот по нескольку гостиниц в России и Украине в списке представлено.