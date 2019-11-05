Осмотревшись на новом месте, приняв первые кадровые и организационные решения, Павел Павлович в начале 100-го сезона Купаловского рассказал корреспонденту interfax.by о своих видениях белорусского театра, сложностях в работе и значимости партнерства бизнеса и культуры.

О роли Купаловского театра в белорусской культуре:

- Есть три слова, которые все отражают: история, современность и будущее. Мы имеем богатейшую историю развития Национального академического театра имени Янки Купалы, драматического театра N1 в стране. Это традиции, которые накоплены поколениями купаловцев, служивших, работавших в этом театре, создавших уникальный творческий бренд.





Купаловский театр имеет статус академического и национального. Интересно, что академическим наш театр стал еще в 1955 году. В то время только пять театров Советского Союза были удостоены такого статуса. Сегодня наш театр – одно из лучших театральных учреждений Беларуси, он является одним из лидеров в драматическом искусстве, во многом сферообразующим театральным учреждением, которое задает определенный тон, темп и ритм развития, что является притягательным фактором. Ведь многие актеры, режиссеры, драматурги рады служить и сотрудничать с нашим театром. И для нас держать эту высокую планку будет одной из задач как в рамках 100-летнего театрального сезона, так и в последующем.





100-й сезон будет активным. Он будет насыщен и яркими премьерными постановками, но также мы расширили свою активность благодаря новаторским проектам в сфере театрального искусства. Уже многое начали делать. Например, "Венский бал", который будет организован в соответствии с критериями ЮНЕСКО и пройдет в Купаловском в декабре при поддержке компании "А1" и посольства Австрии в Беларуси. Кстати, специально для бала зрительский сектор в театре будет поднят до уровня сцены, как это было задумано в театре еще в XIX веке.

О театре старом и театре новом:

- Что такое культура? Это искусство возможного в безграничном пространстве. Отсутствие границ этого пространства, думаю, и создает нам максимальные неограниченные возможности в сфере самореализации творческой личности. Поэтому и существуют различные направления в искусстве. Конечно, репертуар Купаловского традиционно сложился как классический и драматический. И мы будем придерживаться этого подхода. Это наш выбор, выбор художественного руководителя Николая Пинигина, коллектива, который работает в театре. И востребованность сегодняшнего времени. Ведь то, что в Купаловский театр очень часто невозможно купить билеты, о чем-то говорит. На многих спектаклях у нас стопроцентная заполняемость зала. Ко мне нередко обращаются с просьбами о "лишнем билетике", и я часто не могу их удовлетворить. Это значит, что наши постановки востребованы.









Статичны ли мы? Нет! Театр будет двигаться вперед, прирастать новыми проектами. Мы будем реализовывать новые идеи, у нас много новых творческих замыслов. Мы будем выходить за стены Купаловского театра и открывать новые проекты, смежные с театральным искусством.

О планах на 100-й театральный сезон:

- Мы как всегда будем работать с белорусской и мировой классикой. Много задумок и идей у творческого лидера театра Николая Пинигина. Будет вновь поставлен прославленный спектакль по пьесе классика белорусской литературы Янки Купалы "Тутэйшыя". Готовится постановка пьесы "Идиллия" Дунина-Марцинкевича. Художественный руководитель театра планирует поставить в самое ближайшее время "Король Лир" по Шекспиру. Также у нас в планах сотрудничество с одним из известнейших российских режиссеров – Сергеем Землянским. Режиссерско-постановочная группа во главе с ним приедет в Минск и впервые на сцене Купаловского театра планирует поставить пластический спектакль, связанный с историей жизни Шагала. Тема Шагала, как представляется, востребована и важна для белорусского зрителя. Более того, эта тема востребована и за рубежом. Поэтому мы рассчитываем, в случае успеха этого спектакля, на его возможный прокат и показ на фестивалях и на гастролях.





Мы также будем развивать и Камерную сцену. Молодой режиссер Роман Подоляко, поставивший один из самых аншлаговых спектаклей "Радзіва Прудок" Горвата, сейчас работает над поставкой спектакля "Першы".

О возвращении в сферу культуры после работы дипломатом:

- По сути, для меня это было возвращение, но возвращение в будущее. Являясь профессиональным дипломатом, всю свою карьеру строил именно в системе МИД, работая в центральном аппарате и за рубежом. Так получилось, что судьба меня направляла в сферу культуры, министерство культуры, а теперь в театр.









Конечно, я не предполагал, что окажусь в Купаловском. Но вместе с тем, учитывая значимость Национального академического театра имени Янки Купалы для сферы культуры нашей страны, мне было лестно это предложение. Наверное, судьба возвращает меня к культуре, не дает мне далеко от нее отойти. Культура – это ведь имидж страны, один из способов продвижения государства. И в своей работе постоянно использовал именно культуру в качестве фактора лучшей узнаваемости нашего государства. Конечно, за время работы во Франции, Испании, Португалии, Монако, в ЮНЕСКО, при Всемирной туристской организации мы проводили большое количество экономических презентаций, которых прошло более 50 за шесть лет. Со всеми странами ответственности были созданы межправительственные комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заключен ряд межправительственных соглашений, организовано огромное количество бизнес-визитов, начата реализация целого ряда инвестиционных проектов – как в сфере машиностроения, так и в сфере сельского хозяйства. Но всегда и сфера культуры параллельно занимала важную часть в дипломатической работе, и мы не жалели времени на реализацию культурных проектов. В чем причина? Оказалось, что большинство французов, испанцев, португальцев, монегасков не знают ничего о нашей стране. А через культуры мы им привносили эту информацию, создавали первое восприятие, имидж нашей страны, осуществляли параллельно экономическую и культурную дипломатию.

О результатах за полгода работы на посту гендиректора театра:

- Театр – очень сложный механизм. В качестве одной из важных задач, которые ставлю перед собой и которые хотелось бы ретранслировать коллективу театра, это улучшение системы управления, повышение ее эффективности. Мы сотрудничаем с одной из компаний, которая осуществляет анализ схемы управления нашего учреждения. Сотрудники компании проводят собеседования со всеми топ-руководителями нашего театра, чтобы предложить нам новые подходы, новые механизмы управления и увеличить коэффициент полезного действия как от структурных подразделений, так и от каждого конкретного работника. Мой подход в работе – активное управление.





Буквально недавно мы завершили ключевые кадровые перестановки. В театре назначены два новых заместителя генерального директора – отвечающего за контакты со зрителем и контакты с общественностью, за позиционирование театра как в Беларуси, так и за рубежом, а также отвечающий за производственно-постановочный процесс, профессионалы своего дела. Мы завершили обновление кадрового состава международного отдела. Потому что для нас приоритетным будет являться и позиционирование нашего театра за рубежом.





Нам очень важно сохранение традиций. И мы не говорим о каких-то глобальных изменениях. Но в то же время должны появляться и новые формы и методы взаимодействия со зрителем. Это и цифровые технологии, и использование интернета, социальных сетей, и системная гастрольная деятельность – как внутри Беларуси, так и за ее пределами.

О новых проектах и планах:

- Для нас важны новые проекты. Мы привлекаем дополнительное внебюджетное финансирование, которое необходимо для реализации тех задач, которые стоят перед театром. Мы сформировали партнерский пул, в который входят порядка 10 ведущих компаний Беларуси, выразивших желание поддержать нас в реализации новых проектов. И мы им за это признательны. Мы будем увеличивать роль государственно-частного партнерства на примере нашего театра, привлекая внебюджетные ресурсы. Уверен: Национальный академический театр Янки Купалы получит больше мобильности и больше возможностей для реализации тех идей и задач, которые у нас появляются в последнее время.





Планируется издание журнала, посвященного Купаловскому театру. Мы готовим видеоконтент, видеоролики, планируем выпустить документальный фильм, посвященный истории Купаловского и сегодняшнему дню театра. Вводим новые механизмы для материального стимулирования работы. Увеличилось количество спектаклей, новых проектов, в итоге, главное, - зрителей.





К следующему сезону, в 2020 году, планируем открыть малую сцену театра на Энгельса, 12. Это будет многофункциональная площадка, которая будет предлагать много театральных постановок, музыкальных проектов, там будет существовать галерея, где смогут выставить свои работы художники и скульпторы. На этой площадке будут показываться документальные картины и художественное кино. Фактически это будет экспериментальное поле для реализации творческих идей и ярких личностей.

О финансировании театра из бюджета и не только:

- Для нас первостепенными являются задачи – активное наполнение, если хотите, обновление репертуара и создание для этого соответствующей финансовой базы. Обновление репертуара приведет к дальнейшему укреплению и повышению зрительского интереса. Театр живет, если на его сцене идут премьеры. Зритель даже при понимании высокого уровня постановки "устает" посещать несколько раз одну и ту же. А для новых спектаклей необходимо финансирование. Это не новое правило: ротация спектаклей.









Базовыми условиями развития культуры является финансирование государства. И государство обеспечивает базовое финансирование. Если же говорить о его размерах, то тут какую сферу ни возьми, все будут считать, что средств мало. Однако многое зависит и от нас.





Еще в 2011 году в Министерстве культуры мы приняли решение о возможности 90% всех средств, зарабатываемых учреждением культуры, направлять на материальное стимулирование коллектива – не только актеров, а в заработные платы работников, всех тех, кто создает спектакли. Сегодня в Купаловском мы реализуем данный подход: средства, зарабатываемые на дополнительных площадках, проектах, гастролях направляем на материальное стимулирование. И мы уже подняли зарплаты на 30%, вышли на среднюю зарплату в сентябре в размере Br1150.





С другой стороны, отталкиваясь от базового финансирования, для нас очень важным является поддержка спонсоров и меценатов – тех людей, которые понимают важность социальной функции бизнеса, поддержки развития приоритетных сфер для государства. И такой приоритетной сферой является, безусловно, сфера культуры.





Когда-то в бытность работы в министерстве мне пришлось прочитать одну из аналитических статей про то, каким образом стимулировать привлечение средств спонсоров и меценатов на развитие культуры. Впоследствии начал системно знакомиться с подобными публикациями. Принципиальным является личный контакт руководителя с руководителем. Если встречаешься с потенциальным спонсором, шансы на то, чтобы он принял позитивное решение, значительно возрастают.









Очень важно в беседе представить аргументы, которые бы показывали эту добавленную стоимость, которую получит компания. И отрадно заметить, что партнеров у театра появляется все больше и больше. Компании исходят из того, что, поддерживая Купаловский театр, они фактически улучшают и укрепляют и собственный имидж. У нас уже сформирован пул из 10 таких компаний. Благодаря им, и удается реализовывать дополнительные проекты – такие как прошедший в сентябре "Театральный пикник" и предстоящий благотворительный Венский бал. Так что государственно-частное партнерство – это одно из перспективных направлений с точки зрения расширения через проекты культурного пространства.





Фото из архива Национального академического театра имени Янки Купалы



