По данным ведомства, на 1 октября 2019 года в стране проживают 21 566 людей с ВИЧ-положительным статусом. Больше всего таких граждан в Гомельской области — 7 960 человек, в Минске — 4 820 и 3 526 — в Минской области.





При этом в период с января по сентябрь 2019 года был зарегистрирован 1 591 новый случай ВИЧ-инфекции, а, значит, по сравнению с прошлым годом показатель заболеваемости снизился на 9,7 %.









По-прежнему в большинстве случаев ВИЧ заражаются половым путем — 81 % (1 289 человек в 2019-м). 17,3 % — парентерально, 1,7 % — через другие пути передачи.





За январь–сентябрь нынешнего года 36,8 % от общей массы белорусов с ВИЧ составляют женщины, мужчин — 63,2 %. В 2018 году эти показатели за аналогичный период были 37,2 % и 62,8 % соответственно.







