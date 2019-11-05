Над Минском пролетел метеор
Метеор, который пролетел над Минском, удалось зафиксировать команде Astronominsk.
Метеор над Минском / Astronominsk
Фото и видео космического тела появились на форуме белорусской любительской астрономической сети BelAstro.Net.
Автор видеоролика Константин Морозов написал, что обычно в столице снять метеор мешает погода: "Но в этот раз повезло — в просветах, которые длились менее часа, пробежал слон. Скорее всего, из антирадианта. Блеск — 8.48 м".
Видео можно посмотреть по этой ссылке.
07:54 05/11/2019
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