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Над Минском пролетел метеор

Метеор, который пролетел над Минском, удалось зафиксировать команде Astronominsk.

Метеор над Минском / Astronominsk
 Фото и видео космического тела появились на форуме белорусской любительской астрономической сети BelAstro.Net.

Автор видеоролика Константин Морозов написал, что обычно в столице снять метеор мешает погода: "Но в этот раз повезло — в просветах, которые длились менее часа, пробежал слон. Скорее всего, из антирадианта. Блеск — 8.48 м".

Видео можно посмотреть по этой ссылке.
euroradio.fm
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