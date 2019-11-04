Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Болгарии открыли бюст Янки Купалы

Бюст народного поэта Беларуси открыли в городе Плиска.

В болгарском городе Плиска торжественно открыли бюст народного поэта Беларуси Янки Купалы. Церемония прошла в Дворе кириллицы, сообщает БелТА.


Сотрудники белорусского посольства в Болгарии рассказали, что постамент бюста был "посыпан землей с родины Янки Купалы". Белорусская делегация возложила к памятнику белые розы — любимые цветы поэта. Также прозвучали стихи классика на белорусском и болгарском языках.


Автор бюста — белорусский скульптор Владимир Слободчиков. Он присутствовал на церемонии.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как США Лукашенко танки подарили
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.
Павел Севярынец
ПЭН. Частка першая.
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о врачах на чемоданах, худеющем...
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru