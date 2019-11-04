В Болгарии открыли бюст Янки Купалы

В болгарском городе Плиска торжественно открыли бюст народного поэта Беларуси Янки Купалы. Церемония прошла в Дворе кириллицы, сообщает БелТА









Сотрудники белорусского посольства в Болгарии рассказали, что постамент бюста был "посыпан землей с родины Янки Купалы". Белорусская делегация возложила к памятнику белые розы — любимые цветы поэта. Также прозвучали стихи классика на белорусском и болгарском языках.









Автор бюста — белорусский скульптор Владимир Слободчиков. Он присутствовал на церемонии.