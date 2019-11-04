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Синоптики объявили штормовое предупреждение на 5 ноября

Будет ветрено и дождливо.

На вторник, 5 ноября, в Беларуси объявили штормовое предупреждение, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды».

Во всех регионах страны прогнозируется усиление ветра до 15 - 18 м/с. В Витебске, Гомеле и Могилеве днем пройдут дожди, ночью осадки будут в Бресте и Гродно. При этом будет достаточно тепло для начала ноября - от 11 градусов в Витебске и Гродно до 16 в Гомеле.


При штормовом ветре в МЧС советуют не забывать о правилах безопасности: обходите шаткие строения, избегайте деревьев, линий электропередач, трубопроводов, мостов и эстакад. Автомобиль лучше поставить в гараж при таком прогнозе, а если этой возможности нет - паркуйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, которые могут упасть на машину при сильном ветре.
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