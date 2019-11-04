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"Каждый должен знать, кто такой Папа. Это не тщеславие, а необходимость"

Телеканал HBO выпустил второй трейлер сериала Паоло Соррентино «Новый папа».

«Новый папа» — продолжение сериала «Молодой папа», рассказывавшего о понтифике с крайне свободными для его должности взглядами. 

В «Новом папе» герой Джуда Лоу Пий XIII лежит в коме, а его место занимает новый понтифик — Иоанн Павел III, которого играет Джон Малкович.


Сериал, состоящий из девяти эпизодов, начнется в январе 2020 года.
Источник: meduza.io
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