Рабочий был смертельно травмирован на территории одного из предприятий Витебска.





Предварительно установлено, что днем 4 ноября во время выполнения работ по срезке металлической конструкции она обрушилась на мужчину. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

















Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.