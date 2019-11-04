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Он должен был уже уйти на пенсию: металлоконструкция убила рабочего в Витебске

В Витебске погиб 63-летний рабочий

Рабочий был смертельно травмирован на территории одного из предприятий Витебска. 

Предварительно установлено, что днем 4 ноября во время выполнения работ по срезке металлической конструкции она обрушилась на мужчину. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия. 




Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Назначена судебно- медицинская экспертиза, сообшает СК 
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