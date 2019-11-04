Он должен был уже уйти на пенсию: металлоконструкция убила рабочего в Витебске
В Витебске погиб 63-летний рабочий
Рабочий был смертельно травмирован на территории одного из предприятий Витебска.
Предварительно установлено, что днем 4 ноября во время выполнения работ по срезке металлической конструкции она обрушилась на мужчину. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Назначена судебно- медицинская экспертиза, сообшает СК
17:04 04/11/2019
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